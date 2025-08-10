Британия и Франция приветствовали усилия США по завершению конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры, на которых обсудили последние события вокруг российско-украинского конфликта.
«Они обсудили последние события в Украине, подтвердив свою неизменную поддержку президенту Зеленскому»,— говорится в заявлении офиса премьера Британии (цитата по Reuters).
В сообщении также сказано, что Кир Стармер и Эмманюэль Макрон поприветствовали усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине. Они намерены продолжить тесное сотрудничество с господином Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми провел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.