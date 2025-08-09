Алексей Батраков убрал «Спартак»

В четвертом туре чемпионата России по футболу «Локомотив» на своем поле обыграл «Спартак» — 4:2. Хет-трик в составе железнодорожников оформил Алексей Батраков, который теперь лидирует с шестью голами в гонке бомбардиров. Сохраняет лидерство и «Локомотив», одержавший четвертую победу подряд. Кроме того, ЦСКА крупно выиграл у «Рубина» — 5:1, тогда как «Зенит» неожиданно потерпел поражение от «Ахмата» в первом матче главного тренера грозненцев Станислава Черчесова — 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч четвертого тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч четвертого тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Центральным событием дня, как и всего четвертого тура, конечно, было дерби «Локомотива» и «Спартака», но и другие матчи субботней программы заслуживали отдельного внимания. Например, в Самаре встретились вторая и третья команды Российской премьер-лиги (РПЛ), которые имели по семь очков и метили на первое место. «Крылья Советов» принимали «Балтику» и быстро повели 1:0. Лидировавший в списке лучших бомбардиров чемпионата с четырьмя мячами Вадим Раков на этот раз не забил, но именно его навес с углового привел к голу Амара Рахмановича. Калининградцы отыгрались во втором тайме усилиями Брайана Хиля и вообще по моментам вполне наиграли на победу, тем не менее все закончилось вничью 1:1. Так что ни им, ни самарцам не удалось хотя бы временно опередить «Локомотив».

«Рубин», гостивший у ЦСКА, при удачном стечении обстоятельств тоже мог возглавить турнирную таблицу.

Армейцы и сами совсем неплохо начали сезон, также не потерпев ни одного поражения, но казанцы в чемпионате взяли на два очка больше. В очном противостоянии Кирилл Глебов сразу вывел красно-синих вперед, оригинально подставив вместо ноги голову под кросс на дальнюю штангу Данила Кругового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч четвертого тура РПЛ ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Матч четвертого тура РПЛ ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Потом и сам Круговой головой замкнул подачу Мойзеса с отскоком от газона, а вскоре Игорь Дивеев забил классический гол со второго этажа при розыгрыше углового. И хотя нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сократил разницу, догнав в бомбардирской гонке Ракова, Глебов еще до перерыва оформил дубль, когда убежал один на один с голкипером Евгением Ставером. ЦСКА выдал просто забойный первый тайм, а во втором к разгрому гостей приложил ногу и Тамерлан Мусаев. На этом подопечные Фабио Челестини успокоились, выиграв 5:1 и набрав восемь очков.

«Локомотив» вышел на матч со «Спартаком» по-прежнему в ранге единоличного лидера.

Если он одержал три победы подряд, то красно-белые уже растеряли больше очков, чем приобрели, и оказались в таком состоянии, когда очередная неудача могла запустить процесс отставки их главного тренера Деяна Станковича. Ведь в следующие выходные его команду ждет встреча с «Зенитом», а затем и неприятный выезд в Казань к «Рубину», поэтому сейчас ситуация требовала от нее запредельной мобилизации.

Впрочем, на первой же минуте спартаковцы упустили Дмитрия Воробьева, чей удар был опасен не столько сам по себе, сколько тем, что на добивание набегал Зелимхан Бакаев. Отбившись, уже они заставили понервничать хозяев «РЖД Арены». Новичок красно-белых Жедсон Фернандеш, дебютировавший в предыдущем матче с «Акроном», почти заработал пенальти после контакта в штрафной площади с Максимом Ненаховым, но арбитр Сергей Иванов отменил его, пересмотрев повтор эпизода и определив фол в атаке, а не со стороны защитника. Гости все-таки пропустили первыми, опять допустив какую-то несуразную ошибку, которые преследуют их на старте сезона. Теперь у них набедокурил вратарь Александр Максименко. Мало того, что он не поставил стенку на стандарте, так еще крайне неудачно отбил прямой удар Дмитрия Баринова. Алексей Батраков был первым на подборе и головой проткнул мяч в сетку, также забив четвертый гол в чемпионате, как Даку и Раков.

«Спартак» стоически перенес этот конфуз и среагировал довольно оперативно. Отбывший дисквалификацию, как выяснилось, за ошибочное удаление во втором туре Маркиньос подал в штрафную, а Кристофер Мартинс сыграл на опережение голкипера Антона Митрюшкина и головой поразил уже пустые ворота. Немного удивительно, что больше ничего запоминающегося до перерыва команды не создали, притом что красно-белые в два раза чаще владели мячом. Высокое напряжение, присущее дерби, выплеснулось в момент, когда футболисты расходились по раздевалкам. У Станковича возникли какие-то претензии к железнодорожникам, и на эмоциях он устроил им легкий разбор полетов.

Тем временем, как только игра возобновилась, гости снова пропустили со стандарта.

Батраков навесил на Евгения Морозова, который воспользовался отсутствием опеки и справа прострелил во вратарскую площадь, где и Воробьеву никто не помешал нанести завершающий удар. В принципе это был еще один серьезный промах спартаковской обороны, а тот же Воробьев по горячим следам мог и дубль оформить. Станкович выпустил Игоря Дмитриева вместо Маркиньоса, и тот организовал приличное давление с левого фланга, но вместе с тем красно-белым не хватало концовки. Неслучайно потребовалась и замена центрального нападающего Ливая Гарсии на Антона Заболотного, в паре с которым появился и лучший бомбардир прошлого чемпионата Манфред Угальде.

Вроде бы выход Дмитриева все же принес результат, и именно его прорыв в штрафную спровоцировал Бакаева на нарушение. Система VAR подтвердила, что это пенальти, и Эсекьель Барко на 78-й минуте сравнял счет. Но тут наступило время Батракова. Не успели спартаковцы перевести дух, как 20-летний вожак «Локомотива» опять технично пробил головой с подачи реабилитировавшегося за 11-метровый Бакаева. Более того, Батраков на 86-й минуте сделал хет-трик, уже окончательно решив исход дерби крученым ударом из-за штрафной в нижний угол. Сверхэмоциональный и очень подвижный на кромке поля Станкович от такой развязки даже присел на скамейку запасных, понимая, что шансов на спасение нет. «Локомотив» красиво разобрался со «Спартаком» — 4:2, закрепившись с 12 очками на первом месте. Ну а Батраков после успешного прошлого сезона и нынешний начинает блестяще. В его активе уже шесть голов, и он захватил лидерство в гонке бомбардиров.

Матч «Ахмата» с «Зенитом» был интересен, безусловно, прежде всего тем, что в нем состоялось официальное возвращение в РПЛ мэтра отечественного тренерского цеха Станислава Черчесова.

С тех пор как он покинул московское «Динамо», прошло целых десять лет. Пять из них опытнейший специалист провел во главе сборной России, а еще поработал в Польше, Венгрии и Казахстане. Сейчас Черчесов вернулся не только в российский чемпионат, но и в «Ахмат», который тренировал в период с сентября 2011-го по май 2013-го года, когда клуб из Грозного носил название «Терек».

Черчесов внес точечные изменения в стартовый состав и явно взбодрил команду, мотивировав ее на борьбу с фаворитом. В первом тайме «Ахмат» отнюдь не выглядел аутсайдером, хотя ему приходилось много пахать в обороне, сдерживая солидную бразильскую группировку петербуржцев, в которой к Жерсону и Венделу добавился еще восстановившийся после повреждения Луис Энрике. Более креативной по именам полузащиты в РПЛ нет ни у кого, но пока она плела кружева, хозяева нашли короткий путь к воротам, когда Мирослав Богосавац отдал хитрый пас в направлении Лечи Садулаева и центральный защитник «Зенита» Ваня Дркушич подправил мяч в сетку.

Может, грозненцам и повезло, однако тактический план Черчесова тоже показал свою жизнеспособность. Его коллега Сергей Семак во втором тайме на подмогу бразильцам бросил еще двух аргентинцев, и все равно у гостей не получалось нащупать слабые места в тылу «Ахмата», который к тому же и остро контратаковал. Петербуржский вратарь Евгений Латышонок с трудом и с помощью штанги парировал удар Эгаша Касинтуры, плюс отличный момент не реализовал грозненский опорник Мануэл Келиану, хотя и первый номер хозяев Георгий Шелия отметился сейвом, когда головой бил Матео Кассьерра. А в целом на протяжении всего матча подопечные Черчесова действовали очень дисциплинированно и дотерпели до сенсационной победы — 1:0.

Александр Ильин