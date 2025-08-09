Петербургский «Зенит» проиграл «Ахмату» в четвертом туре РПЛ

«Зенит» в гостях уступил грозненскому «Ахмату» в четвертом туре чемпионата России по футболу. Встреча завершилась победой чеченского клуба со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Единственный мяч на 30-й минуте встречи забил защитник сине-бело-голубых Ванья Друкушич. Он срезал мяч в собственные ворота в ходе борьбы в хавбеком Лечи Садулаевым.

Во втором тайме сине-бело-голубые обменялись опасными моментами с соперником, которого накануне возглавил экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Тем не менее, счет на табло остался минимальным.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с в гостях с московским «Спартаком». Встреча пройдет на «Лукойл Арене» 9 августа. «Ахмат» 16 августа примет на своем поле самарские «Крылья Советов».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» 21 августа проведет масштабную открытую тренировку на Дворцовой площади. Зрители получат возможность посмотреть на подготовку команды к матчу чемпионата России по футболу с махачкалинским «Динамо».

Андрей Маркелов