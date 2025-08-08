«Зенит» проведет масштабную открытую тренировку на Дворцовой площади

Петербургский «Зенит» 21 августа проведет самую масштабную тренировку на Дворцовой площади, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 7 августа. Зрители получат возможность посмотреть на подготовку команды к матчу чемпионата России по футболу с махачкалинским «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

С 12:00 до 20:00 у Эрмитажа будет открыта Winline-сцена, где гости мероприятия получат возможность принять участие в развлекательных активностях и викторинах, выиграть призы от клуба, насладиться выступлениями приглашенных артистов.

После открытой тренировки зрителей ждет автограф-сессия с участием игроков и тренерского штаба. Помимо этого, на поле будут проходить мастер-классы от тренеров «Газпром»-Академии, шоу фристайлеров, семейная эстафета.

Первая открытая тренировка «Зенита» прошла в августе 2022 года в Александровском саду возле Медного всадника. На следующий год площадка переместилась в Михайловский сад. Летом 2024 года команда вернулась в Александровский сад. У Эрмитажа она сыграет впервые.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Андрей Маркелов