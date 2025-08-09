Генерал-майор Минобороны РФ Галимуллин получил условный срок за растрату

Военный суд Москвы приговорил генерал-майора Минобороны России Анвара Галимуллина к 2,5 годам колонии условно. Он признан виновным по уголовному делу о служебном подлоге и особо крупной растрате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Испытательный срок продлится три года. Также Анвару Галимуллину назначен штраф в размере 500 тыс. руб. По этому же делу проходит полковник запаса Юрий Убогий. Он получил 1,5 года колонии условно с таким же испытательным сроком и штрафом.

Обоим осужденным запрещено занимать руководящие должности на два года. В момент оглашения приговора они находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.