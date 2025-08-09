«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2

Московский клуб «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 10 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В составе «Локомотива» три гола забил Алексей Батраков (на 18-ой, 79-ой и 86-ой минуте). На 49-ой минуте мяч в ворота «Спартака» забил Дмитрий Воробьев.

Среди игроков «Спартака» мячи забили Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко (78-я минута, с пенальти).

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. Это четвертая подряд победа команды в чемпионате. «Спартак» занимает 11-ю строчку с четырьмя очками.

В пятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой». Спартак — с петербургским «Зенитом». Матчи состоятся 16 августа.