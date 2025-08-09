Хакеры опубликовали якобы похищенные у «Аэрофлота» данные

Silent Crow опубликовала первую партию данных, которые, как утверждает хакерская группировка, были похищены у «Аэрофлота» (MOEX: AFLT). Речь идет о медицинских картах пилотов и сотрудников авиакомпании.

В документах содержатся заключения врачебно-летных экспертных комиссий, личные данные, медицинские диагнозы и информация о допуске к управлению воздушными судами. «Здесь фамилии, даты рождения, рост, вес, история болезней и результаты обследований»,— заявила группировка.

Утром 28 июля в инфраструктуре авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. Было отменено более 100 рейсов. Ответственность за взлом взяли на себя две хакерские группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. 30 июля «Аэрофлот» сообщил о полной стабилизации расписания полетов. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбой на взлете».