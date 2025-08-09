Neue Zurcher Zeitung: Чехия может прекратить поддержку Украины

Украина может в ближайшее время лишиться поддержки Чехии в Евросоюзе, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ). Это связано с предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся 3-4 октября. Лидером опросов является экс-премьер-министр Андрей Бабиш, который критикует помощь Киеву и выступает за скорейшие переговоры с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petr David Josek / AP Фото: Petr David Josek / AP

NZZ при этом подчеркивает, что в период своего пребывания на посту премьера господин Бабиш жестко реагировал на действия российских спецслужб. Он, в частности, выдворял российских дипломатов из Чехии.

Нынешние чешские власти полностью поддерживают Украину. При этом в начале этой недели президент Петр Павел высказывал компромиссную позицию по поводу Украины. Он заявлял, что для сохранения суверенитета стране придется признать потерю территорий. Кроме того, убежден он, даже при масштабной поддержке Евросоюза Киев не способен в ближайшее время вернуть все территории.