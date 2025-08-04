Президент Чехии Павел допустил существование Украины при потере части территорий
Президент Чехии Петр Павел заявил, что сохранение Украины как суверенного государства возможно при условии территориальных уступок. По его словам, даже при масштабной поддержке Евросоюза Киев не способен в ближайшее время вернуть все территории.
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Если ценой ее суверенитета станет часть территорий — пусть так и будет»,— сказал чешский лидер в интервью BBC. Российскими Чехия их никогда не признает, уточнил господин Павел.
Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России в сентябре 2022 года. Республика Крым стала российским регионом в марте 2014-го. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».