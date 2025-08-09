В Британии пройдет встреча советников по нацбезопасности ЕС, США и Украины

Великобритания 9 августа организует встречу советников по нацбезопасности Евросоюза, США и Украины. Об этом сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера.

«Это будет важнейшая площадка для обсуждения прогресса на пути к справедливому и прочному миру»,— говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров британского премьера и президента Украины Владимира Зеленского. Британская и украинская стороны приветствовали стремление президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине, следует из пресс-релиза.

Axios со ссылкой на источники сообщало, что во встрече примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он попытается достичь общих позиций с Украиной и странами ЕС перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, отмечало издание.

Встреча господ Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Темой обсуждений станут варианты урегулирования российско-украинского конфликта, говорил помощник российского президента Юрий Ушаков. CBS News со ссылкой на источники сообщал, что в переговорах может принять «какое-то участие» Владимир Зеленский.