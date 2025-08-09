В Татарстане почти 2 тысячи многодетных семей получили землю в 2025 году

В Татарстане почти 2 тыс. многодетных семей получили земельные участки за первые семь месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Программа предоставления земельных участков действует в республике с конца 2012 года. За время существования программы более 72 тыс. семей подали заявления на получение земли. Свыше 72% заявившихся — 52,2 тыс. семей — уже получили участки. Всего за последние четыре года в республике было предоставлено свыше 10 тыс. участков.

Отмечается, что право на землю имеют многодетные семьи с тремя и более детьми, которые проживают на территории муниципалитета не менее пяти лет и нуждаются в улучшении жилищных условий. На каждого члена семьи должно приходиться от 12 до 18 кв. м жилья. Также семья может подать заявление, если одному из детей до 23 лет и он учится очно.

В июне 2025 года Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи многодетным семьям. По данным Минюста республики, в 2025 году в регионе зарегистрировано около 57,9 тыс. многодетных семей.

