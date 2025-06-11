Многодетные семьи Татарстана смогут получать бесплатную юридическую помощь

В Татарстане в первом чтении и в целом приняли законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут получить бесплатную юридическую помощь. Решение было принято на заседании Госсовета республики.

Бесплатную юридическую помощь смогут получить семьи с тремя и более детьми, если старший ребенок не достиг 18 лет или 23 лет, если он является студентом очной формы обучения. Также адвокаты смогут бесплатно защищать интересы граждан в спорах об установлении или оспаривании материнства или отцовства.

По данным Минюста Татарстана, в 2025 году на территории региона зарегистрировано около 57,9 тыс. многодетных семей.

Диана Соловьёва