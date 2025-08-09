«Победа» корректирует расписание из-за ограничений в российских аэропортах
Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов на 8 и 9 августа из-за временных ограничений на полеты в нескольких аэропортах России. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Часть рейсов задержаны или отменены»,— приводит сообщение перевозчика «РИА Новости». В «Победе» подчеркнули, что все службы работают в усиленном режиме для информирования пассажиров и организации необходимых изменений.
Пассажирам советуют заранее уточнять статус своих рейсов на сайте авиакомпании или по горячей линии, чтобы своевременно получить актуальные данные о возможных изменениях.
Ранее из-за ограничений на работу аэропортов Сочи и Геленджика расписание корректировала авиакомпания «Аэрофлот». Часть рейсов также могут отменить.