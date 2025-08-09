После столкновения Haval и Mercedes в Петербурге госпитализировали четверых

Около половины двенадцатого ночи 8 августа у дома 5 по улице Академика Павлова 35-летняя водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с кроссовером Haval, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За рулем китайского автомобиля находился 47-летний петербуржец. Удар был такой силы, что оба водителя получили тяжелые травмы. Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Еще два пассажира кроссовера в возрасте 21 и 19 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уголовное дело возбудили после ДТП на трассе «Кола» с шестью пострадавшими. Вечером 7 августа в Ленобласти столкнулись большегруз и рейсовый автобус.

Андрей Маркелов