Двоим рабочим удалось спастись при обрушении шахты в Ростовской области

Двое рабочих смогли самостоятельно выбраться после обрушения шахты «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Один человек погиб, его тело подняли на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности, повлекшем смерть человека. Сотрудники СКР проводят на месте обрушения следственные действия.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Обрушение горной породы произошло 9 августа во время проведения взрывных работ на глубине около 500 м. Мужчина попал под завал и умер от телесных повреждений.