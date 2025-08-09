В Ростовской области при обрушении в шахте «Шерловская-Наклонная» погиб мужчина

Конструкция обрушилась на глубине 500 м в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. При обрушении погиб мужчина.

В момент обрушения под землей находились два проходчика. Стал ли один из них жертвой ЧП, не уточняется. По словам источника «Интерфакса», проходчики были на безопасном расстоянии от обрушения.

Шахта работает в штатном режиме. На место направлена бригада горноспасателей. «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе принадлежит АО «Донуглю» и вошла в эксплуатацию с 2007 года.