Российские силы ПВО за три часа сбили 27 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 12:00 до 15:30 мск перехватили и уничтожили 27 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

11 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской, пять — над Москвой и Московской областью, по два — над Краснодарским краем и Рязанской областью.

За предыдущие четыре часа силам ПВО удалось уничтожить еще 44 беспилотника над российскими регионами. Больше всего — восемь БПЛА — сбиты в небе над Краснодарским краем.