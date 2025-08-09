Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российские силы ПВО за три часа сбили 27 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 12:00 до 15:30 мск перехватили и уничтожили 27 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

11 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской, пять — над Москвой и Московской областью, по два — над Краснодарским краем и Рязанской областью.

За предыдущие четыре часа силам ПВО удалось уничтожить еще 44 беспилотника над российскими регионами. Больше всего — восемь БПЛА — сбиты в небе над Краснодарским краем.

