Силы ПВО за четыре часа сбили 44 БПЛА над российскими регионами

Российские силы ПВО в период с 8:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили 44 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Восемь БПЛА сбиты над Краснодарским краем, семь — над Тульской областью, пять — над Калужской, по четыре — над Брянской, Курской и Орловской областями, по три — над Москвой и Московской областью, а также над республиками Крым и Татарстан, два — над Акваторией Азовского моря, еще один — над республикой Адыгея.

Сегодня утром Минобороны отчитывалось об уничтожении еще 21 дрона ВСУ в период с 6:00 до 8:00 мск. Больше всего — семь БПЛА — были сбиты над акваторией Азовского моря.