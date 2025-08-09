Пашинян допустил вложения РФ в восстановление ж/д между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном участии России в инвестициях на реконструкцию ж/д сообщения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, железными дорогами Армении сейчас управляет дочерняя компания РЖД, и у России может возникнуть интерес к финансированию ремонта участка дорог Иджеван — Раздан на территории Армении и Иджеван — Газах в Азербайджане. Его слова передает Report.az.

Реализация проекта создаст условия для экономического сотрудничества между Россией, США и Ираном, убежден господин Пашинян. Он напомнил, что иранская компания уже строит в Армении автомобильную дорогу в рамках проекта «Север — Юг».

8 августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о мирном урегулировании. Документ также предусматривает работу всех трех сторон над развитием транспортного коридора, который соединяет основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью в Армении. Дорога получила название «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP) и на 99 лет перешла под контроль США.