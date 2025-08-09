На Пушкинской, 10, стартовал благотворительный фестиваль «Школьный двор»

Во дворе арт-центра на Пушкинской, 10, стартовал мини-фестиваль «Школьный двор» от благотворительной организации «Гумсклад». В программе: винтажный маркет и уроки труда от детской творческой студии «ДК ПТХ». Физкультурной частью заведует известный в городе «Упсала-Цирк».

Все вырученные средства отправятся на содержание «Гумсклада», в том числе на покупку школьных принадлежностей для детей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий.

В центр ежедневно приходят жители Белгородской и Курской областей, ЛДНР и Украины. В пункте выдачи переселенцы могут бесплатно получить одежду, предметы быта, продукты и хозтовары.

Почти все это «Гумсклад» получает безвозмездно от неравнодушных, кто жертвует вещи. На денежные донаты организация закупает продукты, предметы гигиены и арендует помещения.

Владимир Колодчук