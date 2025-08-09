Захарова прокомментировала идею администрации Байдена о высылке Овечкина из США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на информацию о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала вариант высылки российских хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В числе спортсменов, которых могли выслать из США, фигурировал нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

В ответ на эти сведения госпожа Захарова охарактеризовала бывших представителей Белого дома как «людей с извращенным сознанием» (цитата по «Матч ТВ»). По словам дипломата, они войдут в историю именно с таким определением.

Как пишет The Wall Street Journal, идея высылки Овечкина обсуждалась в 2024 году, за несколько месяцев до крупного обмена заключенными между США и Россией (состоялся в августе того же года). Бывший тогда советником президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал этот шаг как акт давления на российское руководство. Тем самым он хотел добиться освобождения американских граждан, находящихся под стражей в России. Позднее от этой идеи отказались.