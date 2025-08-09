Силы ПВО утром сбили над регионами России 21 БПЛА

В период с 5:10 до 8:00 мск средства ПВО уничтожили семь БПЛА самолетного типа над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны. По его данным, еще шесть беспилотников сбили над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над акваторией Черного моря, один — над Крымом.

Ведомство сообщало, что в течение ночи силы ПВО сбили 97 беспилотников над 11 российскими регионами. В Белгородской области погиб один человек. На фоне атак БПЛА приостановили работу семь аэропортов, из них часть уже сняли ограничения.