Сбившего двух пешеходов в Красном Селе водителя автомобиля каршеринга арестовали

Красносельский районный суд отправил под стражу до 6 октября водителя автомобиля каршеринга Романа Букаткина, который сбил на остановке в Красном Селе двух пешеходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 августа.

Следствие полагает, что 7 августа около половины шестого утра водитель, не имевший водительских прав, двигался по проезжей части проспекта Ленина на каршеринговом автомобиле KIA Rio, принадлежащем компании «Ситидрайв».

У дома 108 по указанному проспекту 35-летний Букаткин не справился с управлением, избрав скорость, не обеспечивающую возможность контролировать движение транспортного средства. Следом он снес автобусную остановку и сбил двоих пешеходов в возрасте 40 и 71 года.

Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, другая, по предварительным данным, находится в больнице №26 в тяжелом состоянии. Изначально СМИ писали, что вторая пострадавшая скончалась по пути в медицинское учреждение.

Как писал ранее «Ъ-СПб», Букаткин после аварии попытался скрыться, однако ему не удалось убежать из-за сломанной ноги. Его также госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

