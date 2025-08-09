Минобороны России сообщило о поражении мест хранения и запуска дронов ВСУ

Минобороны России опубликовало ежедневную сводку о действиях военнослужащих РФ в зоне спецоперации. По данным ведомства, российской армии удалось поразить места хранения и запуска БПЛА самолетного типа в 142 районах.

В той же сводке Минобороны отчиталось об уничтожении самолета Су-27 воздушных сил Украины. Были также сбиты 457 беспилотников самолетного типа, две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.