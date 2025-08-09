Минобороны России сообщило о сбитом украинском Су-27

Средства ПВО за прошедшие сутки сбили 457 беспилотников самолетного типа и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, также были уничтожены две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Выжил ли летчик Су-27, не уточняется. Власти Украины пока никак не комментировали информацию о сбитом истребителе. В прошлый раз Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского Су-27 в январе.