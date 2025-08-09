Пенсионер получил перелом черепа после драки с ровесником на станции «Балтийская»

Во втором часу ночи 7 августа в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что на перроне станции метро «Балтийская» упал рабочий и получил травму, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 67-летнего пострадавшего с травмой головы. Медики доставили пенсионера в больницу в тяжелом состоянии. В медицинском учреждении у него диагностировали перелом костей черепа и ушиб головного мозга.

По горячим следам правоохранители по подозрению в причастности к инциденту задержали ровесника пострадавшего. Предварительно установлено, что в 1:20 рабочие подрались на почве личных неприязненных отношений.

Один из них, получив несколько ударов от оппонента, упал и ударился головой о каменный перрон. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Андрей Маркелов