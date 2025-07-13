Убившего охранника ножом в «Перекрестке» отправили под стражу до сентября

Молодой человек, обвиняемый в убийстве охранника в магазине «Перекресток» на улице Меркурьева, 6, пробудет под стражей как минимум до 10 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По данным следствия, инцидент между 27-летним покупателем и охранником случился 11 июля около трех часов дня.

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Во время внезапно возникшего конфликта 29-летний сотрудник магазина, уроженец Дагестана, набросился на оппонента с кулаками. Последний затаил обиду и через несколько минут вернулся с ножом, после чего пырнул оппонента в живот и полоснул по руке коллегу потерпевшего.

Участвовавшего в драке охранника доставили в Елизаветинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, где он вскоре скончался. Второму пострадавшему зашивали руку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство).

Андрей Маркелов