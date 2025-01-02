Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Минобороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе проведения СВО. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и военным аэродромам на Украине, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko, File / AP Фото: Alexander Ermochenko, File / AP

Атаки проводились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Целью были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотников самолетного типа.