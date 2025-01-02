Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Минобороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе проведения СВО. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и военным аэродромам на Украине, говорится в сообщении.

Фото: Alexander Ermochenko, File / AP

Фото: Alexander Ermochenko, File / AP

Атаки проводились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Целью были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотников самолетного типа.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...