В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека

В селе Байцуры Борисовского района дрон ударил по движущемуся автомобилю, в котором была супружеская пара. Мужчина от полученных ранений погиб на месте. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, но она умерла в больнице, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, ночью над областью сбили восемь беспилотников. В селе Почаево БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом, погибла мирная жительница, ее родители получили ранения.

В регионе на фоне военной операции на Украине введен режим КТО и режим ЧС федерального уровня.