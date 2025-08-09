При сбросе взрывного устройства в Белгородской области погибла женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Почаево Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом. Погибла мирная жительница, ее родители ранены.

«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, раненых переведут в городскую больницу Белгорода №2. Домовладение в результате сброса взрывного устройства полностью уничтожено огнем.