Вежливый отказ

10 августа официально завершился период регистрации кандидатов на прямые выборы губернаторов, которые в сентябре пройдут в 20 регионах. У выдвиженцев «Единой России» (ЕР), ЛДПР и «Новых людей» проблем с попаданием в бюллетень не возникло. Кандидаты от КПРФ не сумели преодолеть муниципальный фильтр в Республике Коми и Ленинградской области, от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — в Пермском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). Из непарламентских сил успешнее других проявили себя Партия пенсионеров и «Коммунисты России».

Всего из 133 выдвиженцев до бюллетеней добрались 95 человек, или 71,4%. Это больше, чем в прошлом году (65,3%), но меньше, чем в 2023-м (75,2%).

Партии выдвинули 114 кандидатов, из которых регистрацию прошли 94 человека (82,5%).

В порядке самовыдвижения баллотировались 19 человек, но зарегистрирован был только один (5,3%) — действующий глава Чувашии, член СРЗП Олег Николаев.

Напомним, для участия в выборах партийным выдвиженцам нужно было собрать в свою поддержку подписи муниципальных глав и депутатов (так называемый муниципальный фильтр, составляет от 5% до 10% всех муниципалов в зависимости от субъекта РФ). Тем, кто баллотировался самостоятельно, дополнительно требовалось заручиться поддержкой населения, собрав автографы от 0,5% до 2% избирателей.

Все выдвинутые кандидаты справились с этой задачей в Севастополе, Татарстане, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Оренбургской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском крае. В Иркутской области не сумели преодолеть муниципальный фильтр оба самовыдвиженца, в Чувашии — один из выдвинувшихся самостоятельно. В восьми остальных регионах не повезло и некоторым партийцам.

Сложнее всего оказалось попасть в бюллетень на Камчатке: там из 13 кандидатов сразу девять сошли с дистанции (доля зарегистрированных по отношению к выдвинутым — 30,8%). Восемь из них были самовыдвиженцами, еще один представлял Партию пенсионеров. Также меньше половины выдвиженцев добились регистрации в Коми (41,7%) и Пермском крае (45,5%), чуть больше — в Ленинградской области и ЕАО (по 55,6%). Избиркомы Новгородской и Свердловской областей дали зеленый свет 71,4% кандидатов, а Архангельской области — 85,7%.

Среди партийцев безупречно выступили кандидаты от ЕР (зарегистрированы все 19 кандидатов), ЛДПР (18) и «Новых людей» (7).

КПРФ не смогла обеспечить прохождение муниципального фильтра своими выдвиженцами в Коми и Ленинградской области (всего зарегистрированы 17 из 19 кандидатов), СРЗП — в Пермском крае и ЕАО (15 из 17).

Из непарламентских сил больше всего представителей будет в бюллетенях у Партии пенсионеров (зарегистрированы восемь из десяти) и «Коммунистов России» (пять из шести). «Зеленая альтернатива» и партия «Зеленые» зарегистрировали по два кандидата (из трех и четырех соответственно), «Родина», выдвинувшая четырех кандидатов,— одного (в Брянской области). Не попали на выборы выдвиженцы «Гражданской инициативы» (выставляла двух), Российского общенародного союза, Партии социальной защиты, Российской партии свободы и справедливости, Партии за справедливость и «Яблока» (по одному).

Уровень конкуренции на предстоящих выборах принципиально не отличается от уровня последних лет, хотя накануне думской кампании-2026 оппозиция действует чуть более активно, говорит политолог Ростислав Туровский: «Статусность и амбиции кандидатов от КПРФ выглядят очень по-разному: где-то это свидетельствует о желании мобилизовать электорат, где-то — о нежелании вести реальную борьбу с губернаторами. ЛДПР и СРЗП в этом плане действуют более стандартно, выдвигая своих местных лидеров, которые редко имеют значимый уровень известности. Об амбициях "Новых людей" говорить сложно, поскольку партия слабо представлена на выборах».

По оценке политолога Константина Калачева, из 20 кампаний интерес вызывают только выборы в Иркутской области, на которые был зарегистрирован экс-губернатор от КПРФ Сергей Левченко (см. “Ъ” от 31 июля).

«Все остальные практически "стерильные". Референдумный характер выборов стал уже традицией, борьба ведется только за второе место. Партии имеют возможность напомнить о себе и не более»,— считает эксперт.

Андрей Прах