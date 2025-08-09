У Толгского монастыря появилась марина для маломерных судов

В береговой акватории Свято-Введенского Толгского монастыря установили марину для маломерных судов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

Марина будет принимать частные яхты, катера, лодки и катамараны. Стоянка расположилась рядом с дебаркадером для причаливания пассажирских судов.

«Уже скоро Толга отметит 711 лет со дня основания обители. 20 августа на пристань прибудет крестный ход, состоится богослужение на Соборной площади. 21 августа пройдут Божественная литургия и крестный ход в знаменитую кедровую рощу. Традиционно праздник соберет гостей со всей страны»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 августа заработал новый регулярный маршрут, который связывает речной вокзал Ярославля с Толгским монастырем. На маршруте работает электрокатамаран «Белояр».

Напомним, что в 2023 году у монастыря установили причал. Дебаркадер украшен декоративной башенкой, гербом города, изображением монастыря и имеет две светящиеся надписи: «Ярославль» и «Толгский монастырь».

Алла Чижова