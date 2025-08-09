В Узбекистане задержаны двое вербовщиков мигрантов из террористической ячейки

В Узбекистане задержаны двое из девяти участников международной террористической ячейки, раскрытой накануне в Москве. Об этом сообщил пресс-центр Службы государственной безопасности (СГБ) республики, передает «РИА Новости». По данным ведомства, семь участников группы были задержаны на территории России, а два — на территории Узбекистана.

Оперативные действия на территории Узбекистана проводились в Кашкадарьинской области. Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, литературу экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карту иностранного оператора. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Ранее ФСБ России совместно со Следственным комитетом и СГБ Узбекистана пресекла деятельность этой ячейки в Москве. В состав группы входили девять иностранных граждан, которые под руководством идеологов из стран Евросоюза вербовали трудовых мигрантов в террористическую организацию (речь идет о запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»). По данным ФСБ, они обучали мигрантов по видеозвонкам в мессенджере Telegram и пропагандировали доктрину создания «всемирного халифата».

По факту задержания возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.