Двое иностранцев арестованы в Москве за сотрудничество с террористами

В Москве арестованы двое иностранных граждан, участвовавших в вербовке трудовых мигрантов в террористическую группировку. Об этом сообщили в Telegram-канале СКР. «РИА Новости» сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что речь идет о запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ, ячейка состояла из девяти иностранцев. Координацию ее российских членов осуществляли идеологи на территории Евросоюза. По данным спецслужбы, обучение неофитов организации велось через видеозвонки в мессенджере Telegram, учение террористов основывалось на идее создания всемирного халифата. По адресам обвиняемых обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы.

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о создании террористической организации (ч.1 ст.205.5 УК РФ) против мужчин 1986-го и 1987-го годов рождения. Следственные мероприятия производились Следственным комитетом и ФСБ при взаимодействии со Службой госбезопасности Узбекистана.