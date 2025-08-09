Из-за атаки БПЛА на машину в Белгородской области погибли супруги

В селе Байцуры Борисовского района Белгородской области БПЛА целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. Оба мирных жителя погибли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

От полученных ранений мужчина погиб на месте, его супругу в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, где она скончалась от ранений.

Днем ранее три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки.

Ульяна Ларионова