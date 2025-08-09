Глава Удмуртии: из аэропорта Ижевска эвакуированы пассажиры из-за угрозы БПЛА

В Удмуртии введен режим беспилотной опасности. Из аэропорта Ижевска были эвакуированы пассажиры. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Все наши боевые расчеты в готовности. Было принято решение провести эвакуацию пассажиров аэропорта. Она прошла спокойно, по инструкции»,— написал господин Бречалов в Telegram-канале. Он добавил, что при осложнении ситуации власти будут информировать граждан и действовать согласно всем регламентам.

Ранее в аэропорту Ижевска были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Авиагавань закрыта уже более двух часов.