Аэропорт Ижевска приостановил работу

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Авиагавань приостановила работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Как правило, подобные ограничения вводятся, когда на территории региона действует режим беспилотной опасности. Глава Удмуртии Александр Бречалов пока ситуацию не комментировал.

Сегодня утром также закрывались аэропорты Владикавказа, Калуги, Нижнекамска, Казани, Самары и Ульяновска. Позднее в авиагаванях Владикавказа и Калуги ограничения были сняты.