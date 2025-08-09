Минздрав: после взрыва на заводе в Башкирии госпитализированы 25 человек

После взрыва в здании Башкирской содовой компании в больницу доставили 25 человек, заявил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин. Изначально сообщалось о 16 пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На месте ЧП работают 19 бригад скорой помощи. Помимо этого из Уфы санавиацией выехали бригады врачей, в том числе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог, рассказал министр в Telegram.

Взрыв случился сегодня утром на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). Региональное МЧС сообщало о «хлопке газовоздушной смеси». Из здания эвакуировали 15 человек. Из-за чего случился взрыв, неизвестно.