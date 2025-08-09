Мэрия Альметьевска сообщила об отсутствии угрозы БПЛА в районе

В Альметьевском районе угрозы БПЛА сейчас нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Ранее в Татарстане объявили угрозу атаки в трех городах.

«На данный момент угрозы в Альметьевском районе нет. Ситуация находится на контроле. Населению нет необходимости использовать укрытия», — говорится в сообщении.

В 10:06 мск была объявлена угроза атаки беспилотников на Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу. Ранее в Татарстане ввели режим «Ковер». Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах республики.

В Татарстане с 00:41 мск действует режим беспилотной опасности.

Анар Зейналов