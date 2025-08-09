Калужский губернатор сообщил о падении обломков БПЛА на жилой дом

Сегодня утром губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о 13 сбитых над регионом БПЛА. При их уничтожении обломки одного из дронов упали на территории частного дома.

Как уточнил господин Шапша в Telegram-канале, дом находится в Ферзиковском районе области. При падении обломки дрона повредили фасад здания. Пострадавших нет.

Около 9 утра в аэропорту Калуги (Грабцево) были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Через 40 минут авиагавань возобновила работу. Позднее губернатор сообщил о еще четырех сбитых над регионом БПЛА.