Аэропорты Владикавказа, Калуги и Саратова возобновили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты Владикавказа и Калуги приостанавливали работу примерно на 40 минут, Саратова — более чем на два часа.

Как правило, подобные ограничения вводятся, когда в регионе действует режим беспилотной опасности. В небе над Калужской областью сбиты четыре БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, с 9 часов утра в регионе был введен режим угрозы БПЛА, через 50 минут он был снят. О сбитых беспилотниках не сообщалось. Власти Саратовской области ситуацию не комментировали.