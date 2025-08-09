В Ростове-на-Дону введен режим ЧС после атаки БПЛА на многоэтажку

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Ростове-на-Дону после попадания БПЛА в многоквартирный дом, заявил глава города Александр Скрябин. Он уточнил, что режим ЧС будет действовать до ликвидация последствий ЧП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Скрябин поручил районной администрации организовать поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ЧП. Также работает оперативный штаб для приема заявлений от жителей, получивших ущерб. Из резервного фонда администрации города выделят средства на единовременную материальную помощь гражданам, сумма выплат не приводится.

Инцидент произошел вечером 8 августа. В результате атаки БПЛА произошел взрыв на уровне 18-го этажа в 20-этажном доме в микрорайоне Левобережный. За взрывом последовал пожар, его потушили. Никто не пострадал.