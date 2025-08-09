В Казани количество общедоступных электрозаправок за год увеличилось на 32% и достигло 111 станций. Столица Татарстана заняла шестое место в России по числу зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщают аналитики 2ГИС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Казани число электрозаправок выросло на 32% за год

Всего по всей России за последние 12 месяцев число общедоступных электрозаправок выросло на 40% и превысило 6 тыс. станций. Лидером по количеству зарядных станций остается Москва с более чем 900 станциями (рост на 64%). На втором месте — Санкт-Петербург с 330 станциями, на третьем — Красноярск с 169 станциями.

Стоимость зарядки электромобиля на 100 км пути в Казани составляет 288 руб. Самые высокие цены на зарядку зафиксированы в южных курортных регионах — в Сочи стоимость заряда на 100 км составляет 378 руб. Ниже всего цены в Сибири — в Красноярске и Новосибирске 1 кВт/ч стоит в среднем 10 руб. (180 руб. на 100 км).

Отмечается, что чаще всего владельцы электромобилей ищут быстрые зарядки мощностью от 25 до 100 кВт. Пик спроса на общедоступные станции приходится на понедельник и вторник.

В апреле 2025 глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко предложил разрешить электромобилям ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.

Анар Зейналов