Станцию метро «Василеостровская» закрыли на вход 9 и 10 августа из-за ремонта

В связи с капитальным ремонтом стилобата станцию метро «Василостровская» закрыли на вход на эти выходные — 9 и 10 августа, сообщает пресс-служба подземки. В следующие субботу и воскресенье — 16 и 17 августа — спуститься к поездам также будет невозможно.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока»,— говорится в сообщении.

В метро попросили пассажиров заранее планировать маршрут поездок и принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станцию метро «Лесная» в Петербурге будут закрывать на вход с 18 августа до 17 декабря по будним дням из-за капитального ремонта эскалаторов.

Андрей Маркелов