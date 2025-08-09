Армянская община пообещала больше не допускать перекрытий дорог после скандала

Армянская община Самарской области выразила сожаление в связи с инцидентом, произошедшим во время празднования свадьбы, когда автоколонна с молодоженами допустила грубое нарушение правил дорожного движения, создав затруднение движения на улице Ново-Садовой. В диаспоре пообещали принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Инцидент быстро разошелся в мессенджерах, что вызвало общественный резонанс. Уже после реакции депутата Госдумы Михаила Матвеева и известных федеральных блогеров в ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что установили и привлекли к ответственности водителей 11 машин из кортежа. Им вменили нарушение статьи 12.33 КоАП РФ за умышленное создание помех движению и полное перекрытие дороги.

Также начато расследование в отношении лиц, находившихся на проезжей части без цели перехода, что подпадает под статью 12.29 КоАП РФ.

Евгений Чернов