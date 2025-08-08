В Самаре оштрафовали участников свадебного кортежа, незаконно перекрывших улицу

В Самаре свадебный кортеж перекрыл движение по ул. Ново-Садовой, затруднив движение транспорта. Инцидент быстро разошелся в мессенджерах, что вызвало общественный резонанс.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Судя по видео из Самары, где абу-хамы перекрыли улицу для того, чтобы по кайфу потанцевать лезгинку, это одна из главных магистралей города — Ново-Садовая, причем недалеко от поворота к резиденции губернатора»,— отреагировал на происшествие депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, пообещавший сделать запрос в случае отсутствия реакции на инцидент со стороны правоохранительных органов.

Уже после реакции парламентария в ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что установили и привлекли к ответственности водителей 11 машин из кортежа. Им вменили нарушение статьи 12.33 КоАП РФ за умышленное создание помех движению и полное перекрытие дороги. Также начато расследование в отношении лиц, находившихся на проезжей части без цели перехода, что подпадает под статью 12.29 КоАП РФ.

Также проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных нарушений.

Евгений Чернов