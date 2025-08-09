В аэропорту Казани продолжаются задержки рейсов в Сочи из-за ограничений на полеты, которые действовали в сочинском аэропорту накануне. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс авиакомпании «Россия» из Казани в Сочи перенесен с 16:15 на 22:05, задержка составила почти 6 часов. Рейс «Уральских авиалиний» из Казани должен был вылететь в Сочи в 16:55, но задержан до 19:20.

Кроме того, задерживаются обратные рейсы из Сочи в Казань. Рейс «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 09:25, но задержан до 13:20. Рейс авиакомпании «Россия» перенесен с 11:20 на 17:40.

Росавиация сняла ограничения в сочинском аэропорту в 21:25 8 августа. Накануне рейсы между городами уже задерживались из-за временного закрытия воздушной гавани Сочи на фоне атаки БПЛА.

Анар Зейналов