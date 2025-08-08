Рейс авиакомпании «Северный ветер» из Казани в Сочи задержали на полтора часа из-за временных ограничений в аэропорту назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс Казань – Сочи задержали на фоне атаки БПЛА в Сочи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Рейс Казань – Сочи задержали на фоне атаки БПЛА в Сочи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс N4 410 должен был вылететь в 18:50, однако время вылета перенесли на 20:20. Также задержан обратный рейс N4 409 Сочи – Казань — его отправление перенесено с 23:10 8 августа на 02:55 9 августа.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту Геленджика.

Сегодня днем в Сочи система ПВО отражает атаку беспилотников, сообщал ранее глава города Андрей Прошунин. Все службы приведены в максимальную готовность. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу. Людям, проживающим рядом с береговой линией, рекомендовали не выходить на улицу и находиться в помещениях без остекления.

UPD: В 15:30 ограничения в аэропорту Сочи сняты, сообщает Росавиация.

Анар Зейналов