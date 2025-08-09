На Камчатке за сутки зафиксировали 43 афтершока

В Камчатском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 43 афтершока, в населенных пунктах ощущался один из них. Об этом сообщает региональное управление МЧС. В Петропаловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе продолжают работу пункты временного размещения, там находился 61 человек.

Согласно сводке МЧС, в населенных пунктах Усть-Камчатского округа выпало «незначительное количество» пепла. Сохраняется вероятность извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тыс. м. Туристам рекомендуют не посещать Авачинский и Ключевской вулканы.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8. Объявляли угрозу цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов. Были повреждены детские сады и торговые центры. При этом массовых жертв удалось избежать.

Подробности — в публикации «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».