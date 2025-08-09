Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Камчатке за сутки зафиксировали 43 афтершока

В Камчатском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 43 афтершока, в населенных пунктах ощущался один из них. Об этом сообщает региональное управление МЧС. В Петропаловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе продолжают работу пункты временного размещения, там находился 61 человек.

Согласно сводке МЧС, в населенных пунктах Усть-Камчатского округа выпало «незначительное количество» пепла. Сохраняется вероятность извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тыс. м. Туристам рекомендуют не посещать Авачинский и Ключевской вулканы.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8. Объявляли угрозу цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов. Были повреждены детские сады и торговые центры. При этом массовых жертв удалось избежать.

Подробности — в публикации «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».

Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

