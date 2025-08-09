Россия впервые с 2021 года участвовала в памятной церемонии в Нагасаки

Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Официальные лица страны не посещали памятные мероприятия с 2021 года.

«Начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами "сложной международной обстановки" и "соображений безопасности". Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине»,— сказал Николай Ноздрев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил господин Ноздрев, представители администрации Нагасаки посетили российское посольство, чтобы передать письмо с приглашением на церемонию. Он добавил, что власти Хиросимы, где памятные мероприятия прошли 6 августа, российских дипломатов не пригласили.

6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш», 9 августа — атомную бомбу «Толстяк» на Нагасаки. По разным оценкам, в результате двух взрывов моментально погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, позднее

